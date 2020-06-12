ضبط شخصين اعتديا على طبيب بمستشفى القناطر بسبب حالة وفاة بكورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (مواطن بالمعاش ونجله) لقيامهما بالتعدى على أحد الأطباء وإحداث تلفيات ببعض الأجهزة الطبية بقسم الاستقبال بمستشفى القناطر العام بالقليوبية، على خلفية وفاة نجل الأول (شقيق الثانى) السابق حجزه بالمستشفى لإصابته بالتهاب رئوى حاد واشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا".

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة ظناً منهما بعدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المتوفى، وبسؤال الطبيب المعتدى عليه قرر بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال المريض قبل وفاته، واتهم المشكو فى حقهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.