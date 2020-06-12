"مصنعي السيارات": الأسعار لم ترتفع بسبب استقرار الدولار

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن قطاع السيارات يرتبط ارتباطا وثيقا بينه وبين سعر الدولار، فمتى يرتفع الدولار ترتفع أسعار السيارات.

وأضاف أن سوق السيارات حتى الآن لم يرتفع بسبب استقرار سعر الدولار في البنوك وأن الزيادة كانت في السوق السوداء فقط.

وأكد أنه إذا تم توفير العملة من قبل البنك لن يكون هناك زيادة في الأسعار وأن الزيادة ستكون في حالة عدم قدرة البنوك على توفير العملة للشركات.

وأشار إلى أن الشركات القوية والتي تمتلك مخزونا قويا هي القادرة على عدم رفع أسعار السيارات إلا بعد تصريف مخزونها ورفع الأسعار في السيارات التي يتم استيرادها بعد ارتفاع سعر العملة.