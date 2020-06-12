مدرب "براعم الزمالك" يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا: حسيت إن جسمي مكسَّر

كشف مصطفى غراب مدرب حراس مرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلاً: "كنت فى مشوار في شبرا ورجعت حسيت إن جسمى مكسر، ومكنتش قادر أقوم، وحسيت بهمدان في جسمى كله".

وأضاف"غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتلقى العلاج فى المنزل، مردفاً :"وأشعر بتحسن عن الأمس وعزلت نفسى وأتخذ كل الإجراءات الصحية".

وتابع: "موضوع الكمامة هيفرق كثير مع الناس، أتخذ جميع الإجراءات الوقائية، واليوم ده الوحيد اللى لم أتخذ الإجراءات كاملة، لأنى لم أضع كحول ولكني ارتديت الكمامة، سلمت على الناس اللى رحت عندهم ولم أتعامل مع أحد حيث كنت بسيارة خاصة".