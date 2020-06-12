نائب وزير الاتصالات: الإقبال على خدمات المرور إلكترونيًا زاد 300%

أكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن الخدمات الأكثر جماهيرية بشكل رقمي هي خدمات المرور والتوثيق والنيابة العامة ومنظومة القضاء.

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن وزارة الاتصالات لعبت دورا مهما في تمكين هذه الجهات من تقديم هذه الخدمات.

وأشار إلى أن المواطنين الآن يمكنهم قضاء بعض الخدمات المطلوبة من قطاع المرور بشكل إلكتروني بدون التوجه لإدارة المرور المختصة وكذلك بعض خدمات الأحوال الشخصية وقرارات محكمة الأسرة وبعض الإجراءات الجنائية والمدنية.

وتحدث العطار عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى أنه يجب الذهاب فيها للمقر للتأكد من الأهلية نظرًا لأهمية هذه الاجراءات.

وأوضح أنه تم عمل بعض خدمات التموين وأنه يمكن تقديم طلب للحصول على بطاقة تموين إلكترونيا وضم وحذف الأفراد على أن تصلك للمنزل مقابل رسوم أو تذهب لاستلامها بنفسك مجانًا.

وأكد العطار أن الإقبال على الخدمات الخاصة بالمرور إلكترونيًا زاد بنسبة 300%، مشيدًا بالتحول الرقمي في مصر وتطويع التكنولوجيا لأداء الخدمات، لافتا إلى أن 20 مكتب بريد تقدم خدمات التوثيق، وأن هناك 80 مكتبا في الطريق لتقديم هذه الخدمات.

وأشاد العطار بالبنية التحتية الضخمة لقطاع التكنولوجيا والتي مكنت من تحمل الضغوط على الشبكة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أتى بثماره.