كوريا الجنوبية: الشطر الشمالي بواصل عدم الرد على الاتصالات العسكرية

أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم، أن الشطر الشمالي لم يرد على مكالمة هاتفية ثانية من كوريا الجنوبية عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في الوزارة، قوله "إن كوريا الجنوبية حاولت عبر مكتب الاتصال المشترك إجراء مكالمة هاتفية مع كوريا الشمالية ولم يرد الشمال على ذلك".

وأوضح مسؤول آخر في الوزارة في وقت سابق من اليوم، أن بيونج يانج لم ترد على مكالمة هاتفية من سول صباح اليوم، وحاولت سول مرة أخرى الاتصال ببيونج يانج بعد مرور وقت إلا أنها لم ترد أيضا.

وعادة ما يتواصل الجانبان الجنوبي والشمالي في مكتب الاتصال المشترك مرتين يوميا لافتتاح واختتام العمل عبر قناة الاتصال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع جميع قنوات الاتصال بكوريا الجنوبية بما فيها الخط الساخن بين زعيمي الكوريتين ابتداء من ظهيرة اليوم، احتجاجا على تعامل السلطات الكورية الجنوبية مع حملة إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود إليها.

ومن جانب آخر، لم ترد كوريا الشمالية على جميع الاتصالات الهاتفية العسكرية من كوريا الجنوبية مثل خطي الاتصال الشرقي والغربي والخط الساخن بين السفن العسكرية.