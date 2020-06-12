إحداهما اعتادت ممارسة الدعارة.. قائمة اتهامات "شيري هانم وزمردة"

كشفت النيابة العامة جانبا من التحقيقات التي أجرتها مع المتهمتين المعروفتين بـ"شيري هانم" و"زمردة" وذلك في إطار قرار النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات بقائمة من الاتهامات.

وتمثلت الاتهامات في الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وبينت النيابة العامة في بيان لها، أنه تم رصد ما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت النيابة عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ"النيابة العامة".