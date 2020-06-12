الكحلاوي تطلب الدعم لمصابي كورونا بدار المسنين.. واستجابة الحكومة والجمعيات

نشرت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس مجمع الباقيات الصالحات، مقطعا صوتيا، تناشد فيه الجميع التدخل لإنقاذ الوضع لديها، بعد إصابة 9 من كبار السن الذين يقطنون بالمجمع، بفيروس كورونا، قبل تفشي الفيروس بشكل أكبر، قائلة في مقطعها الصوتي الذي انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس أب: "أحبائي في أكتوبر، ربنا يفرح قلبكم ويكفيكم شر الأمراض، وشر المستخبي، من فضلكم ظهرت حالات كورونا في مجمع الباقيات الصالحات"، مشيرة إلى أن المصابين حوالي 8 أو 9، وأنهم حاولوا توصيل باقي الأصحاء من نزلاء المجمع خارجه.

وأوضحت في المقطع، أنه ربما ظهرت الإصابات نتيجة زيارة دكتور أو ممرضة، حيث تتعامل مع أربعة أطباء يأتون أسبوعيا، لمتابعة الحالات المريضة ورعايتها، لافتة إلى أن الحالات التي ثبت بعد إجراء أشعة مقطعية لهم، عدم إصابتهم، رفض أولادهم للأسف الشديد استلامهم، وقالوا اعتبروهم عندهم كورونا، وأنه لم يوجد سوى اثنان أو ثلاثة استجابوا وأخذوا والدهم خوفا عليهم.

وأشارت، إلى أنها اتخذت كل الإجراءات، وبذلت أقصى مجهود، وخصصت دورا كاملا للعزل، وبلغت وزارة التضامن، ولم يستجب أحد، مناشدة الجميع، المساعدة بإرسال جوانتيات وماسكات، وجهاز تنفس صناعي قديم، ومستلزمات أخرى قدر المستطاع.

ولاقى مقطعها الصوتي ومناشدتها، تجاوب من عدد من الجمعيات الأهلية، في مقدمتها صناع الخير، ومصر الخير، وبنك الشفاء، حيث ناشد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الجميع بالتدخل، معلنا تعاون مؤسسته وبنك الشفاء ومصر الخير وتواصلهم مع الدكتورة عبلة الكحلاوي منذ قليل.

فيما أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في تعقيب على مناشدة "زمزم"، بأنه أبلغ مساعد وزيرة الصحة، بهذا الأمر، وسيرسل فريقا لمتابعتهم، وجاري التعامل مع الموقف.