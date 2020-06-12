"الصحة": انفراجة كبيرة في فيتامين سي بصيدليات مصر قريبا

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن بعض المواطنين سحبوا الأدوية من الصيدليات بشكل كبير وخزنوه عندهم، وهي مكملات للبروتوكولات العلاجي، مثل فيتامين سي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن وزيرة الصحة أوصت شركات الأدوية خلال اجتماعها معهم بزيادة الكميات التي تنزل إلى السوق، وبالنسبة لكميات الوزارة، فهي كميات محددة، ورصيد الوزارة مؤمَّن لجميع المرضى.

وتابع: "قبل الاجتماع الأخير، إدارة الصيدلة بالوزارة تواصلت معها لزيادة الحصص، وقريبًا انفراجة كبيرة في فيتامين سي، وتخزين الأدوية في البيوت ليس له قيمة، وهذه الأدوية متوفرة في وزارة الصحة".

وأردف، أن "هذه الأدوية ليست وقائية من كورونا، والمواطن مش محتاجها، لأنها موجودة في أكله، وإذا كانت هذه المواد إضافية في الجسم فإنها تخرج مع الفضلات، ولكن الوقاية من كورونا يكون من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأردف: "منظمة الصحة العالمية نصحت بتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي، وليس الأدوية، والشخص الطبيعي ليس محتاجا إلى هذه الأدوية".