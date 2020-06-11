الصحة الإماراتية تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، إجراء أكثر من 45000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وأسهم ذلك في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 40986 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الوباء إلى 286 حالة

وقالت الوزارة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إنه تم شفاء 1217 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25234.

وأضافت الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل حالتين وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة.