من بطلة "عندي ظروف" لـحنين حسام.. أخلاق المصريين في حماية النائب العام

لم تكن حنين حسام ومودة الأدهم هما أول حالة "انفلات أخلاقي" يتصدى لها القضاء وخاصة النيابة العامة كونها المدافع الأول عن الشعب والمحافظة على حقوقه الأصيلة وفي مقدمتها قيمه الأخلاقية وآدابه العامة.

نظر القضاء وحققت النيابة العامة قضايا اتهمت فيها راقصات ومغنيات مغمورات وأخريات مشهورات، تعمدن أداء حركات لافتة ومثيرة بهدف الانتشار السريع وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، فسبق أن ردع القضاء المتهمة "شيما" صاحبة كليب "عندي ظروف" ولحقت بها سلمى بطلة كليب "سيب أيدي".. وليست سما المصري ببعيدة عن ذلك، حيث سيصدر القاضي رامي منصور، رئيس محكمة الجنح الاقتصادية، حكمه بحقها، يوم 27 يونيو الجاري، لاتهامها بارتكاب جرائم تكاد تكون متشابهة مع "بنات كارها".. وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أبرز القضايا المماثلة التي سبق ونظرها القضاء، من الأقدم للأحدث.

بطلة كليب "سيب إيدي":

في مايو 2015، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على رضا فولي خليفة وشهرتها "سلمى"، بطلة كليب "إيدي"، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لاتهامها بنشر فيديو خادش للحياء، والذي حصد ملايين المشاهدات لما فيه من حركات مثيرة، وصدر بحقها حكم نهائي، بالحبس لمدة 6 أشهر، في سبتمبر 2015.

بطلة كليب "عندي ظروف":

انتشر كليب "عندي ظروف" للمتهمة شيما، حيث ظهرت فيه وهي تؤدي حركات غير لائقة، وتمكنت مباحث الآداب من القبض عليها قي نوفمبر 2017، وعوقبت بالسجن لمدة 3 سنوات.

حنين حسام:

في أبريل الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمة حنين حسام عبد القادر، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق TIK TOK، تنفيذا لأمر النائب العام بضبطها وإحضارها، وتم حبسها بتهم الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق، وصدر الأمر بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

سما المصري:

مع دقات الثانية عشرة من صباح 24 أبريل الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على الراقصة سما المصري، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، وصدر أمر بحبسها على ذمة التحقيقات بارتكاب جرائم التحريض على الفسق ونشر فيديوهات فاضحة، في البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، قبل أن يجري إحالتها للمحاكمة الجنائية، حيث سيصدر بحقها حكم، نهاية الشهر.

مودة الأدهم:

رغم إمعانها في التخفي واستخدام سيارة مؤجرة ونقل محل إقامتها من القاهرة الجديدة لأكتوبر، تمكنت وزارة الداخلية من القبض على مودة الأدهم، في مايو الماضي، وذلك تنفيذا لامر النائب العام بضبطها وإحضارها، وتم حبسها بذات اتهامات "حنين"، كما صدر الأمر، مساء أمس، بإحالتها للمحاكمة.

شيري هانم وزمردة:

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمر النائب العام بحبسهما، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام، غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء، كما تلقت مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضدهما ومنهم المحامي أشرف فرحات.