المحكمة ترفض استئناف "شركاء حنين حسام" وتجدد حبسهم 45 يوما

رفضت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، الاستئناف المقدم من 5 متهمين بالاشتراك مع المتهمة حنين حسام، في قضية التحريض على الفسق، على استمرار حبسهم، وأمرت بتجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.