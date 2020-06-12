عبلة الكحلاوي عن إصابات كورونا بدار المسنين: نوفر رعاية كاملة و"الصحة" تساعدنا

أكدت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، أنه طوال الأشهر الثلاثة الماضية كانت تتولى توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في دار المسنين التي تتولى إدارتها، وتعمل على توفير كافة سبل الأمان.

وأضافت الكحلاوي لـ"الوطن"، أن الفترة الماضية شهدت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا، "على الفور شكلت فريق إدارة أزمة للتعامل مع المصابين"، موضحة أنه جرى تخصيص دور كامل في الدار لعزل المصابين، وتوفير طاقم طبي وتمريض لعلاج المصابين.

وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية، أنها تواصلت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووعدتها بتوفير أطقم طبية لمساعدة المصابين، بالإضافة لتوفير أماكن للمصابين الذين تدهورت حالتهم، "حالة وحيدة التي نقلت للمستشفى وهي في تحسن الآن"، وجرى منع الزيارات للدار للحفاظ على المقيمين به.

وناشدت "الكحلاوي"، كل من لديه القدرة لتقديم العون للدار، بالمساعدة في توفير المستلزمات الوقائية اللازمة، من قفازات وكمامات وأي أجهزة أو أدوات يمكن أن يحتاجها المصاب بفيروس كورونا.