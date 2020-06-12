كنده علوش: أواجه تفشي كورونا كأني أشاهد فيلم خيالي

علّقت الفنانة السورية كندة علوش، على الأوضاع التي يمرّ بها العالم حاليا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعلى الطريقة التي تتعامل بها مع تلك الأوضاع.

وغرّدت كندة، عبر حسابها على تويتر: "علمت حالي في ظل الأخبار القاسية أو الظروف الصعبة اللي مرينا وعم نمر فيها، إني راقب اللي عم يصير من ورا لوح زجاج كإني عم شوف فيلم خيالي مشان ما انهار أو اكتئب، أو اسمح للأحداث الخارجية تدمرني".

وأضافت: "بس المشكلة إنو هالفيلم ما كان يخلص، وإني مهما حاولت أتخيل نهايات سعيدة لهالفيلم ما عم تزبط معي".

وتستعد الفنانة كندة علوش قريبا، لتصوير قصتها "ضي القمر" في مسلسل "إلا أنا"، تمهيدا لعرضها قريبا.