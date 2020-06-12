أستراليا تخفف قيود كورونا وتسمح بتجمع 10 آلاف شخص في الملاعب

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم، أنّ بلاده ستسمح بحضور ما يصل إلى 10 آلاف متفرج في الملاعب لمشاهدة الأحداث الرياضية اعتبارا من الشهر المقبل، في خطوة كبيرة نحو رفع القيود المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية عن موريسون قوله، عقب اجتماع لحكومته، إنّ التغييرات ستطبق على مباريات كرة القدم والأحداث الأخرى التي تنظم في الملاعب، التي تبلغ سعتها 40 ألف متفرج، وسيتمكن المنظمون من استغلال 25% فقط من طاقتها الاستيعابية"، مشيرا إلى أنّ الملاعب ذات السعة الأكبر سيتم معاملتها بشكل مختلف في قرارات تصدر لاحقا.

وفي خطوة من شأنها تخفيف القيود في المطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، أعلن موريسون إلغاء الحد الأقصى للتجمعات في الأماكن المغلقة، والبالغ 100 شخص بموجب المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لتخفيف القيود، لكن سيتعين على تلك الأماكن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأعلن موريسون أيضا عن خطة تجريبية تسمح للطلاب الأجانب بالقدوم إلى أستراليا في رحلات مرتبة مع الجامعات والحكومات، لافتا إلى أنّ هذا لن يحدث إلا في الولايات الأسترالية ذات الحدود الداخلية المفتوحة.

وأوضح موريسون أنّ التغييرات سيتم إجراؤها على مدار شهر يوليو المقبل، حيث تقرر حكومة كل ولاية متى ستنتقل إلى المرحلة النهائية من تخفيف القيود بموجب خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة الوطنية، مستبعدا إعادة فتح النوادي الليلية، والذي كان مقررا في المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنّها إحدى المجالات التي شهدت إخفاقا في الخارج.

يذكر أنّ أستراليا سجلت 7 آلاف و289 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 102 حالة وفاة حتى اليوم.