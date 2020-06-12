وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها البيلاروسي التعاون الاقتصادي المشترك

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تناولت سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري محمد السيد مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجاري، كما شارك في الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس سفير بيلاروسيا في القاهرة سيرجي تيرتنتييف.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي خصوصًا فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأفريقية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات البيلاروسية الكبيرة في المجال الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والزيارات الرئاسية المتبادلة، كان آخرها زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر، خلال شهر فبراير الماضي، حيث تعكس هذه الزيارات مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة ومينسك، وتسهم في دفع العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة وتسرع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي.

ولفتت جامع إلى أنه جرى التباحث مع الجانب البيلاروسى بشأن سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق البيلاروسية، خاصة فيما يتعلق بصادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، مؤكدة أهمية تحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية والبيلاروسية؛ لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أيضاً الإعداد لعقد فعاليات الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة حيث جرى الاتفاق المبدئي على عقدها نهاية العام الجاري في حال إلغاء الحظر العالمي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيجرى تشكيل مجموعات عمل من الجانبين المصري والبيلاروسي؛ للتفاوض عبر الوسائل الإلكترونية حول الموضوعات التى سيتم طرحها على إجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة.

ونوهت بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ العام الماضي 142.4 مليون دولار مقارنة بنحو 108.2 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 31.6%.

ومن جانبه أكد وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مؤكدا حرص وزارة التجارة البيلاروسية على تحقيق مزيد من التنسيق والتواصل مع وزارة التجارة والصناعة المصرية للعمل سويا على تذليل أي تحديات قد تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر وبيلاروسيا تمتلكان فرصاً كبيرة لتحقيق طفرة في معدلات الإنتاج والتصدير للسوقين الأفريقى والأوراسي.

وبدوره أكد الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري أهمية تفعيل أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بما يحقق المصلحة العليا للاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لقيام الجانب البيلاروسي بدور رئيسي في التوصل لاتفاق نهائي بشأن إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي في أسرع وقت ممكن خصوصًا وأن بيلاروسيا عضو فاعل بالاتحاد.