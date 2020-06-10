اليوم.. اقتصادية النواب تناقش موازنات قناة السويس ووزارة التجارة

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2020 /2021، وتشمل الموازنة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها، وتشمل ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، وجهاز التمثيل التجاري، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات.

كما تناقش اللجنة الموازنة العامة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

والاجتماع الرابع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا لاستكمال نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020 /2021 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها.

كما تناقش اللجنة الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.