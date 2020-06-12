الطيران الكويتي: 2691 عالقا مصريا يغادرون لـ5 محافظات عبر 17 رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 2691 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات سوهاج، والقاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر؛ عبر 17 رحلة جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 6 رحلات على متنهم 880 راكبا إلى سوهاج، و4 رحلات على متنهم 755 راكبا إلى القاهرة، و4 رحلات على متنهم 593 راكبا إلى الإسكندرية، ورحلتين على متنهما 313 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 150 راكبا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وفلاي ايجيبت، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 6 رحلات لشركة طيران المصرية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة فلاي ايجيبت ورحلتين لشركة العربية - مصر.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت، أمس الخميس، مغادرة 3682 من العالقين المصريين في الكويت الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 21 رحلة جوية.