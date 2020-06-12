941 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا.. والإجمالي يرتفع لـ113.7 ألف حالة

سجلت الولايات المتحدة 941 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 113 ألفا و774 وفاة، حسب حصيلة أعدّتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات التي بلغت مليونين و21 ألفا و990 حالة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم.

وأوضحت أنّه ما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.