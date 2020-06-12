رش وتعقيم منزل مصاب بكورونا في الشيخ زويد

أقدمت الإدارة الصحية في الشيخ زويد بشمال سيناء، على رش وتعقيم منزل مصاب بفيروس كورونا من أهالي المدينة.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، إن فرق الرصد والترصد بالتنسيق مع إدارة الملاريا ومجلس المدينة، توجهت صباح اليوم إلى حي الكراشين بساحل بحر الشيخ زويد لتعقيم منزل مصاب بفيروس كورونا، ومحتجز حاليا بقسم الإحالة في مستشفى العريش العام.

جدير بالذكر أن المصاب من أهالي الشيخ زويد يبلغ من العمر 78 عاما، كان في محافظة الشرقية قبل أيام عدة لتقديم واجب التهنئة لأقاربه في زفاف نجلهم.