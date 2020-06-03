حملة على محال الشيخ زويد لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

نفذت الإدارة الصحية بالتعاون مع مكتب التموين في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، حملة مكبرة على المحال التجارية فى وسط المدينة، لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الوحدة الصحية في الشيخ زويد، إن الحملة المشتركة قامت بالتفتيش على جميع المحال بشوارع المدينة.

وشددت الحملة على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم لمس البضائع بالأيدي أثناء بيعها للزبائن، وقدمت بعض الإرشادات منها أن يكون هناك مسافة بين البائع والزبائن في المحال، وتجنب الزحام وقت البيع.

وشددت على أصحاب المحال ضرورة اتباع التعليمات وتنفيذها، ورش وتعقيم المحال والبضائع بشكل يومي.