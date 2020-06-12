شيماء سيف بطلة بـ"القوة" في عالم الدراما

تستعد الفنانة الشابة شيماء سيف، لخوض أولى تجاربها في البطولة المطلقة بالدراما النليفزيونية، من خلال مسلسل جديد ويحمل اسم "بالقوة"، عبارة عن حكايات وحلقات منفصلة، وكل حكاية 15 حلقة.

وينتمي المسلسل الجديد للكوميديا التي تجيدها شيماء سيف، بالتعاون مع الفنان الشاب عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف لكل حكاية، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد.

وتعقد شيماء سيف، مع المخرج وليد الحلفاوي، جلسات عمل مكثفة، للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، واختيار فريق العمل، استعدادًا للتصوير في أقرب وقت.

وكان آخر عمل درامي شاركت به شيماء سيف، مسلسل الزوجة 18 مع حسن الرداد وسلوي خطاب وذلك في موسم رمضان 2019.

وتشارك شيماء سيف في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكي، والمقرر طرحه هذا العام، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني.