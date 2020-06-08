شيماء سيف عن التنمر من ابن رمضان: الفنان لو خبى ابنه عن الأضواء تبهدلوه

علقت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" على التنمر من ابن الفنان محمد رمضان.

وقالت سيف: "الفنان أو الفنانة من دول لو خبى ابنه عن الأضواء أو حط على وشه في الصور قلب أو أي حاجة عشان ميتعرفش ويعيش حياة طبيعية تمسكوه تبهدلوه وهات يتلقيح وهو فاكر نفسه مين وهو يعني محدش خلف غيره وكلام من ده كتير.. يضايق ويسم البدن ولو عاش حياته طبيعي، ونزل صور ولاده تستلموه تريقة هو وعياله وأهله بلا رحمة، والكارثة أن التريقة على لون وشكل يعني هو ملوش أي ذنب وأنت يا جميل يالي مفيش فيك غلطة بتعترض على خلقة ربنا طب نعمل إيه طيب؟! والسؤال هنا كمان اللي بيكتب كده ده ضميره مش بيأنبه ولو لحظة صغيرة ؟!".

وتعرض ابن محمد رمضان للتنمر من فتاة من الجمهور، بعد نشر رمضان صورة له بصحبة ابنه؛ لتتنمر الفتاة على لون بشرة ابنة.