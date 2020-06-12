في ذكرى ميلاده.. فيلم قدمه عمر الحريري وشارك به في المسرح بعد 50 عاما

يعد الفنان عمر الحريري واحدا من رواد المسرح المصري وكبار فنانيه، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ طفولته حينما شارك أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني بفيلم "سلامة في خير"p ليلتحق بعد ذلك بمعهد التمثيل ثم فرقة يوسف وهبي المسرحية.

وعمل بعد ذلك في المسرح القومي، وفي ستينيات القرن الماضي كان عمر الحريري من مؤسسي المسرح الوطني في ليبيا، وعمل هناك مدرسا وأستاذا للتمثيل والإخراج، حتى عاد إلى مصر؛ ليقدم العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

وفي ذكرى ميلاده اليوم 12 يونيو، تستعرض "الوطن" واحدا من أشهر الأفلام السينمائية التي شارك بها الفنان عمر الحريري، وبعد مرور 50 عاما قدم نفس القصة على خشبة المسرح بأداء دور آخر.

في عام 1960 عرض فيلم "سكر هانم"، والذي يعد من أشهر الأفلام الكوميدية المصرية، من بطولة عبدالمنعم إبراهيم، كمال الشناوي، عمر الحريري، سامية جمال، عبدالفتاح القصري وحسن فايق، وكتب السيناريو والحوار الكاتب أبو السعود الإبياري ومن إخراج السيد بدير.

وجسد الفنان عمر الحريري خلال أحداث الفيلم شخصية "فريد" الذي أحب سلوى ويحارب للزواج منها.

وبعد مرور 50 عاما يحول المؤلف المسرحي نص فيلم "سكر هانم" إلى مسرحية بالاسم من إخراج الفنان أشرف زكي، ويشارك في بطولتها "أحمد رزق، طلعت زكريا، روجينا وأحمد السعدني"، وكانت المفاجأة بمشاركة الفنان عمر الحريري في المسرحية، لكنه جسد دور الأب الذي جسده الفنان حسن فايق خلال أحداث الفيلم.

ورحل عن عالمنا الفنان عمر الحريري في 16 أكتوبر عام 2011 بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا قارب الـ350 عملا فنيا.