13 مليون طالب شاركوا في "المشروع الوطني للقراءة"

قال هشام السنجاري، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة البحث العلمي، إنّ نحو 13 مليون طالب بالمراحل التعليمية الأساسية تقدموا للاشتراك في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، مؤكدًا أنّ الفُرصة ما تزال سانحة لباقي الطلاب.

وأضاف السنجاري في تصريحات صحفية اليوم، أنّ التزام الطلاب لبيوتهم في الشهور الأخيرة فضلًا عن جهود الوزارات المعنية في التعريف بالمشروع، ساهم في تشجيع الطلاب على الانضمام إلى المسابقة.

وأكد مدير إدارة المشروعات بمؤسسة البحث العلمي، وجود إقبال كبير من طلاب الجامعات المختلفة والمُعلمين والمؤسسات المجتمعية المهتمة بالتعليم.

وأشار إلى أنّ التسجيل في المسابقة ومعرفة شروطها يتم من خلال موقع المسابقة الإلكتروني التالي: https://www.nationalreadingprogramme.com/aboutus

يذكر أنّ المشروع الوطني للقراءة الذي أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وأفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو مشروع ثقافي تنافسي يهدف لتوجيه طُلاب مصر ومُعلميها ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة القراءة، وجعلها عادة يومية.