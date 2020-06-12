صور.. "صحة الغربية" تحقق في تبادل جثتي رجل وسيدة توفيا بكورونا

أمرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، بالتحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل وسيدة توفيا بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى عزل كفر الزيات.

وكشف مصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، عن أن عامل المشرحة لم يلتزم بالإجراءات المتبعة، موضحة أنه يجب حضور أهل المتوفى أثناء تغسيل وتكفين جثة ذويهم، ولكن هذا لم يحدث من قبل العامل.

وأضافت المصادر أنه يشترط حضور أحد من أهلية المتوفين أثناء إجراءات التغسيل الكفن، إلى جانب أن أهلية متوفى كفر الزيات حضروا بسيارة نقل موتى وليست سيارة إسعاف، واستلموا الجثة وتوجهوا بها إلى المقابر لدفنها دون التأكد من هويتها.

وأشارت إلى أن العاملين في سيارة الأسعاف يتأكدون من هوية الجثة من المسؤولين في المستشفى قبل استلامها، وكذلك يتأكدون من أهلية المتوفى وهو ما يمنع وقوع خطأ أو تبادل بين الجثث.

ولفتت إلى أن أقارب متوفى كفر الزيات توجهوا بجثته إلى المقابر من خلال سيارة نقل موتى فور استلامها دون التأكد من هويتها، مؤكدة تدارك المستشفى للأمر وتسليم جثة كل متوفى لذويه.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جرى إحالة الواقعة للتحقيق، لافتا إلى أن أهلية كل متوفى تسلموا جثة ذويهم بعد تدارك الخطأ في أقل وقت ممكن، منوها بأن الجثة يجري وضعها داخل الكيس بمعرفتهم، ولا يفتح بعدها تنفيذا للإجراءات الوقائية.

وكشف أحد أهالي المتوفى "محمد"، 72 عاما، من كفر الزيات أنهم فوجئوا أثناء تواجدهم أمام مقابر العائلة بصعوبة خروج الجثة من التابوت، وأن مواصفاتها مختلفة تماما عن قريبهم، متابعا "مسؤولو الصحة تواصلوا معانا قبل دفن الجثة في المقابر، وتم الرجوع مرة أخرى إلى المستشفى وتسلمنا جثة ذوينا وجرى دفنها بمقابر العائلة".

بينما قال أشرف نجل المتوفية، إنهم فوجئوا أثناء استلام جثة والدته، بتغير معالمها، فطلب الكشف عن وجهها للتأكد وتبين أن الجثة لرجل، وجرى التواصل مع إدارة مستشفى عزل كفر وتدارك الخطأ.