خروج 10 مصابين بفيروس كورونا من عزل كفر الزيات بالغربية

أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد عن خروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم لمنازلهم.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحه بالغربية، إن مستشفى كفر الزيات استقبلت 905 حالات من محافظة الغربية ومحافظات أخرى منذ بداية الجائحة والى الآن تحولت نتائج 500 حالة إلى سلبية وتم نقلهم إلى المدينة الجامعية، وخروج 175 حالة تماثلوا للشفاء التام وخروجهم إلى المنازل من عزل كفر الزيات مباشرة.

وأكد أن مستشفى كفر الزيات يحقق أعلى معدلات للشفاء مقدما كل الشكر للأطقم الطبية.