بدء تفعيل خدمة البث الانتقائي للمعلومات بمكتبة الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنّه في ظل الإجراءات الاحترازية تهتم المكتبة بتقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر، سواء كتب ومقالات أو غيرها من مصادر المعلومات بشكل عام و مقالات الدوريات بشكل خاص، وتتيح المكتبة أكثر من 120 ألف دورية إلكترونية عربية وأجنبية.

من جانبه، أشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات اليوم إلى بدء تفعيل خدمة البث الانتقائي للمعلومات (SDI)، التي تساعد في تلبية الاحتياجات البحثية للباحثين المصريين على مستوى الدراسات العليا، حيث يتم تلقي استفسارات الباحثين ويتم الإجابة عليها من خلال أخصائيي خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية خلال يومي عمل؛ من خلال البحث في كُبرى قواعد المعلومات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية المشتركة بها المكتبة، وإرسال النصوص الكاملة لمقالات الدوريات للباحثين عبر البريد الإلكتروني و يتم تقديم الخدمة عن طريق تعبئة نموذج خاص متاح من خلال الرابط التالي : ( https://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/SDI_Registration/111SDI.aspx)؛ ما يساهم في استرجاع أفضل النتائج للكتب والمقالات المرتبطة باستفسار المستفيد.

يأتي ذلك في ظل اهتمام واستمرار مكتبة الإسكندرية في تقديم خدماتها الثقافية والعلمية عن بُعد تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.