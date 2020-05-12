تمتد حتى 22 مايو.. تدشين خيمة رمضانية "أونلاين" في مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن تقديم خيمة رمضانية "أون لاين"، امتدادًا لمبادرة "معاك في البيت" التي أطلقها قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ حيث يقدم برنامجًا ثقافيًا منوعًا بعنوان "خيمة أونلاين " في الفترة من 12 إلى 22 مايو الجاري.

وأشارت مكتبة الإسكندرية في بيان لها اليوم، إلى أن البرنامج يشمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، تُبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وأكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن اهتمام المكتبة بالحضور المكثف في الفضاء الالكتروني يشكل أحد التوجهات الثابتة في العمل، ومن خلاله تصل المكتبة بأنشطتها وبرامجها إلى قطاعات عريضة من الجمهور، متعدد الاتجاهات والاهتمامات خاصة الشباب الذي ينشط بشدة في الفضاء الرقمي، ويتواصل بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت فعاليات "خيمة أونلاين" اليوم الواحدة ظهرًا، بعرض عن تاريخ بلاد بونت قدمته البانوراما الحضارية culturama.

ويأتي ثاني أيام الخيمة غدا، ويقدم فيه مركز القبة السماوية العلمي عرضًا بعنوان: "عجائب العلوم والذي يتناول المياه وسماتها وخصائصها موضوعًا له، وذلك في الواحدة ظهرًا".

أما يوم الخميس 14 مايو؛ فيقدم مركز الفنون في التاسعة مساء حفلا موسيقيًا للفنانة منال محي ومجموعة أنامل شرقية بمصاحبة أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية، ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية منوعة لسيد درويش وعمر خيرت والرحبانية وغيرهم.

وفي رابع أيام الخيمة الأحد 17 مايو تقدِّم إدارة المعارض والمقتنيات الواحدة ظهرًا جولة حية من داخل معرض الفنان الكبير آدم حنين.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق الاثنين 18 مايو يقدم مُتحَفا المخطوطات والآثار في الواحدة ظهرًا ورشة عمل مشتركة تتناول أفكارًا مستلهمة من التراث الإسلامي.

أما الثلاثاء 19 مايو فيُلقي الباحث محمد غنيمة المسئول عن وحدة الوثائق بالمكتبة محاضرة بعنوان الإنتاج العلمي والفكري لجمال حمدان.

وعرض عجائب العلوم فقد خصص له يوم الأربعاء 20 مايو وموضوعه هذه المرة بعنوان "مدفع البطاطس" وذلك في الواحدة ظهرًا.

ويُلقي الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار الخميس 21 مايو الواحدة ظهرًا محاضرة بعنوان "أعظم الاكتشافات الأثرية المصرية في القرن العشرين".

وتختتم المبادرة فعالياتها يوم الجمعة 22 مايو في السابعة مساءً احتفالا بعيد الفطر المبارك حيث يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي أمسية فلكية لتحري هلال شهر شوال.