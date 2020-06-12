خطيب مسجد الحسين: يا رب يا من دعاك نوح فانتصر.. ارفع عنا البلاء

ألقى الشيخ مصطفى عبد السلام، من علماء وزارة الأوقاف، الضوء على بعض أسباب رفع البلاء، وأهمها صدق التوكل على الله عز وجل مع حسن الأخذ بالأسباب، متابعا: "ما أحوجنا في هذا الابتلاء الذي نحياه أن نصدق في التوكل مع الله، مع صدق التوكل نحتاج أيضًا إلى حُسن الأخذ بالأسباب".

وأضاف عبدالسلام، خلال خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، التي عرضتها قناة ON: "من أهم الأمور التي ينبغي علينا أن نتحلى بها ونحن في هذه الآونة حتى يرفع عنا الله هذا الوباء، فعل الطاعات والاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأمرنا الله أن نجأر إليه ونضرع إليه خاصة في فترة الاضطرار والاختبار والابتلاء، ولنا في سيدنا أيوب أسوة حسنة، فحينما اشتد عليه البلاء والأوجاع رفع شكواه لله".

وتابع: "يا رب يا من دعاك نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان في قولك كوني، يا من أمرت الحوت بلفظ يونس وحميته بشجرة اليفتين، يارب إنا مثله في كربه فارحم عباد كلهم ذا النون".

واختتم متضرعا لله: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تجعلها ساعة فرج، اللهم اكشف عنا الوباء والداء ونجنا ممن نخاف، اللهم امسح على مرضانا بيمينك الشافية العافية، اللهم عجل لنا بالفرج واجعل بلدنا أمنا أمانا وسلما سلاما وسائر بلاد العالمين إنك ربي على ما تشاء قدر وأنت نعمة مولى ونعمة النصير".