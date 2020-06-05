الأوقاف: لا مخالفات بشأن تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد

عقدت غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف اجتماعا برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لبحث تنفيذ قرارات غلق كل المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمع.

وأكدت غرفة إدارة الأزمات، لـ"الوطن"، أنها لم تتلق، حتى الآن، أي مخالفات بخصوص فتح المساجد على مستوى الجمهورية وأن تقارير المدريات تؤكد أن كل المساجد ملتزمة بالتعليمات.

وأغلقت المساجد والزوايا والمصليات أبوابها، عدا مسجد الجامع الأزهر، إذ استمر إقامة أذان النوازل، وتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.