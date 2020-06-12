لحاملي الشهادة الإعدادية.. شروط وطريقة التقديم بالمجمعات التكنولوجية

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فتح باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

طريقة التقدم بالمجمعات التكنولوجية

التقديم إلكترونيا من هنـــــــــا، في الفترة من 14 يونيو، حتى 28 يونيو.

شروط التقديم بالمجمعات التكنولوجية

يشترط في المتقدم التالي:

ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 عاما.

التقديم بلا حد أدنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي.

اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية للطلاب، والكشف الطبي للطالب حال قبوله.

والمستندات المطلوبة هي:

صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتي تقدر قيمتها بـ50 جنيها لا ترد.