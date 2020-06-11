لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط دخول الامتحان من وزارة التربية والتعليم

بسبب جائحة كورونا "كوفيد- 19"، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الإجراءات الاحترازية، خلال امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها يوم 21 يونيو الجاري، لضمان سلامة الطلاب، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في التقرير التالي، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضوابط دخول امتحانات الثانوية العامة..

قواعد دخول لجنة امتحان الثانوية العامة

ممنوع مرافقة أولياء الأمور للطلاب أثناء دخول لجان الامتحانات، أو انتظارهم بعد انتهاء الامتحانات، وستشرف وزارة الداخلية على هذا الأمر.

تنعقد الامتحانات، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومع ذلك يحب على الطالب الحضور مبكرًا إلى لجنة الامتحان، استعدادا لدخول اللجنة، من الثامنة إلى التاسعة صباحًا، ولن يسمح لدخول أي طالب بعد هذا الوقت.

وجود مسافة بين الطالب والآخر، حوالي مترين، عند الدخول، وتقوم وزارة الداخلية على الإشراف على هذا.

قبل دخول مبنى الدراسة، يتم تعقيم والطلاب والكشف عليهم، وتوزيع كمامات مجانية.

الكشف عن وجود هواتف محمولة، أو أى وسائل تسمح بالغش، سيتم التعامل معها بحزم.

السماح للتحرك بين الأدوار حتى الساعة 9 صباحًا.

في حالة عدم التأكد من عدم ملائمة صحية الطالب، يتم نقل المستشفى، وإحداث تقرير كامل، حتى يتم منحه فرصة أخرى للحصول على الدرجة الكاملة.

السماح للطالب الذي لا تتلائم حالته الصحية دخول الامتحان، يتم دخوله دور ثاني، ويحصل على الدرجات كاملة، وهذا يحدث بناءً على تقرير طبي.

عدد الطلاب داخل اللجنة، لا يتعدى 11 طالب.

عند دخول اللجنة، يجب أن يتأكد الملاحظ من ارتداء الطالب الكمامة بشكل صحيح، ووجود مسافة آمنة بين الطلاب.

إذا شعر الطالب بأى أعراض مرضية، يجب إبلاغ الملاحظ فورًا، وسيتم عرضه على الطبيب المتواجد في المدرسة، وبناءً على التقرير، يتم توضيح حالة الطالب، سواء إكمال الامتحان، أو اعتذاره ودخول دور ثاني، لكنه يحصل على الدرجة كاملة.