فيلم جديد يجمع بيتر فاريلي وفيجو مورتنسن

يستعد المخرج الحاصل على جائزتي أوسكار بيتر فاريلي، لخوض تجربة سينمائية جديدة، ويجري مفاوضات لإخراج فيلم مأخوذ من كتابGreatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War.

والكتاب الذي ألفه Chick Donohue وJ. T. Molloy ويستند إلى قصة حقيقية عاشها Donohue، الذي غادر نيويورك عام 1967 متجها إلى فيتنام. ويشارك بريان كوري وبيت جونز في كتابة النص مع فاريلي.

وبحسب موقع Variety فمن المقرر أن يشارك الممثل الدنماركي فيجو مورتنسن الذي رشح 3 جوائز أوسكار في بطولة الفيلم، وهو الذي عمل مع المخرج "رافيلي" في فيلم الكتاب الأخضر عام 2018 وحقق نجاحا كبيرا.

والمخرج بيتر فاريلي ولد عام 1956 في بنسلفانيا بأمريكا بحسب موقع IMDB، وأخرج أكثر من 15 فيلما، وحصد جائزتي أوسكار، عن كتابته سيناريو فيلم الكتاب الأخضر، والذي حصد عنه أيضا جائزة أفضل فيلم. كما حصد فاريلي جائزة جولدن جلوب مرة واحدة، وترشح لبافتا مرتان.

وشارك فاريلي في إنتاج 22 عملا فينا بين مسلسلات وأفلام، وكتب 26 عملا.