نبيل الحلفاوي عن إصابة ابنة خالد الغندور: وحدت جماهير الأهلي والزمالك

ساند الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، كابتن خالد الغندور، بعد إصابة ابنة الأخير بفيروس كورونا.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على موقع تويتر، "ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل، زينة الغندور نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك ولو للحظات ترتاح فيها القلوب من الصدمات، شفاها الله وعافاها ودفع عن عباده هذا الوباء والابتلاء".

وتفاعل المتابعون، على تويتر مع "الحلفاوي"، معربين عن دعمهم ومساندتهم لـ "الغندور"، بسبب إصابة طفلته زينة بالفيروس.

وكتب حساب يحمل اسم منال إبراهيم: "ربنا يشفيها ويشفي كل المرضى هي ملاك جميل طلعت مشاعرنا الجميلة اللي بتختفي أحيانا ورا الخلافات ووصلات الخناق لكن في النهاية بتغلبنا مشاعرنا لحظة الخوف على بعضنا وعلى حبايبنا وبنحس أنها مش مستاهلة أي خناق أو مشاعر سلبية حقيقي مش مستاهلة".

وكتب محمد إسماعيل، "طول عمر الجماهير محترمة يا قبطان بس بعض الدخلاء هم من يريدون شحن الجماهير بالضغينة للصول إلى هدف في نفوسهم المريضة".