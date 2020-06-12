أستاذ وبائيات بواشنطن يتوقع الوصول للقاح كورونا العام المقبل

قال الدكتور إبراهيم أديب أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، إن دور الدواء لأي مرض أو فيروس يختلف عن دور اللقاح، موضحًا أن دور اللقاح هو منع العدوى من الدخول لجسم الإنسان، بينما دور الدواء هو علاج المرض أو العدوى بعد دخولها لجسم الإنسان، لافتا إلى أن تطوير اللقاح يأخد وقتا طويلا مقارنة بالدواء، وغير مقبول أن يكون للقاح آثار جانبية.

وأضاف أديب، خلال اتصال عبر "سكايب"، بالتليفزيون المصري، أن متوسط مدة تطوير اللقاح لأي مرض تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما، لافتا إلى أن أقصر مدة تم تطوير فيها لقاح كان لمرض الغدة النكافية واستغرق 4 سنوات.

وأشار إلى أن الجهود تتضافر في حال الأوبئة، منوها بأن هناك 100 لقاح تحت التجربة، و10 لقاحات منهم وصلوا لمرحلة التجارب السريرية، و6 منهم يعتبروا لقاحات واعدة.

وأكد أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، أن هناك تفاؤلا حذرا بالوصول إلى لقاح قريبا، حيث إن هناك توقعات بالوصول إلى لقاح لفيروس كورونا مع بداية العام المقبل.