الاتحاد الأوروبي يحذر من عدم انتهاء أزمة كورونا.. ويدعو للانتباه

حذرت أكبر مسؤولة صحية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، من أنّ أزمة الصحة العامة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في أوروبا لم تنته بعد وحثت الحكومات على مواصلة الانتباه واتخاذ خطوات استباقية بالفحص وتعقب المرض بين السكان.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس لوزراء الصحة ببلدان الاتحاد في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية: "لم نتخط الأمر بعد، يتعين أن نتوخى الحذر"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

يأتي ذلك في ظل مخاوف من موجة جديدة في حالات الإصابة حيث تعيد بلدان الاتحاد الأوروبي تدريجيا فتح الأنشطة التجارية والحدود وفي أعقاب احتجاجات شهدتها عدة أنحاء بالقارة في الأيام الماضية.