معهد الأفلام البريطاني يمول السينما المستقلة بعد تأثرها بسبب كورونا

قدم معهد الأفلام البريطاني، تمويلًا طارئًا لمساعدة دور السينما المستقلة على النجاة من الإغلاق، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.

وفر المعهد مبلغ قيمته مليون و300 ألف جنيه أستريليني، بالإضافة إلى تقديمه 150 ألف أسترليني لرئيس بلدية لندن لتقديم منح لمن هم في أمس الحاجة المالية.

وقال بن لوكسفورد، رئيس المعهد: "المنح الطارئة أثبتت أنها شريان الحياة، وتمكن دور السينما والمهرجانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة من البقاء في العمل".

يأتي هذا بعدما طالت صناعة السينما خسائر فادحة في العالم كله، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وجرى إغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات.