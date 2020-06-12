فيديو: لطيفة تطرح أغنية جديدة .. "للشمس"

طرحت المطربة التونسية لطيفة، أغنية جديدة بعنوان "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج وليد جلال.

ويوم الأربعاء الماضي كانت علقت الفنانة لطيفة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، على سيطرة دولة تونس على فيروس "كورونا"، حيث مر خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة لا وافدة ولا محلية.

وكتبت تغريدة تقول فيها: "أنا فرحانة وفخورة ببلادي، تونس تنتصر، وكل الشرفاء اللي التزموا وأنقذوا البلاد من كابوس كورونا، ربي يحمينا ويحمي كل وطننا العربي وكل الإنسانية".