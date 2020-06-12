بسبب كورونا.. الطرق الصوفية تواصل تجميد أنشطتها لحين إشعار آخر

كشف طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وأحد كبار مشايخ الصوفية عن تجميد كافة فاعليات الصوفية التي تشهد حضور جماهيري لحين الشاعر آخر بسبب وباء كورونا.

وأكد الرفاعي، لـ"الوطن"، أنه لا اتجاه لعودة الموالد خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار هذا الوباء، ومنع التجمعات الكبرى، كذلك أوقفنا كافة الفاعليات التي تشهد حشد جماهيري كالحشرات وغيرها حفاظا على الشباب الصوفي، مشيدا بقرارات وزارة الأوقاف باستمرار غلق الأضرحة لحين إشعار آخر.

وقال: "أنا مع الدولة في كل شيء للحفاظ علي أبنائنا، نخاف عليهم مع استمرار هذا الوباء، فنؤيد غلق الأضرحة علي مستوى الجمهورية بسبب التكدسات التي تحدث فيها".