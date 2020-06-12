صور.. ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا في "عزل كفر الدوار"

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، إجراء عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، فجر اليوم، تحت إشراف الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى العزل.

وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى العزل الصحى، استقرار حالة السيدتين الصحية المصابتين بفيروس كورونا المستجد، عقب إجراء حالتي ولادة قيصرية لهما، ليرتفع عدد حالات الولادة داخل مستشفى العزل الصحى إلى 3 حالات حتى الآن.

وأوضح "زايد"، أن فريق أطباء وتمريض قسم النساء والتوليد بالمستشفى أجروا عمليتي ولادة قيصرية لمريضتين بالحجر الصحي، الحالة الأولى "إيمان ياسر" من مدينة كفرالدوار، والثانية "شيماء صالح" من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأجرى الجراحتين الدكتور إسلام إبراهيم أخصائي التخدير، الدكتورة سعدية سعيد غالي أخصائية النسا، والدكتور محمد عبدالمنعم النجار أطفال، بمشاركة طاقم تمريض، شيماء ورباب مرسى، أحلام جمال، إيمان عيد، إيمان الروبي، وداد صبحي، هاجر الصافي، وأمنية حنفي.