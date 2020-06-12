السعودية.. تفاصيل جديدة عن حادثة طعن فلبينية لطفلين بساطور

شرعت عاملة منزلية في محافظة الخفجي شمال شرقي السعودية، في قتل طفلين يبلغ أحدهما 7 سنوات والآخر 14 عاما، من خلال تسديد عدد من الضربات لهما بالساطور، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال أحد أفراد أسرة الطفلين لوسائل إعلام محلية، إن العاملة فلبينية الجنسية، وجهت عدة طعنات لهما أثناء وجودهما في المنزل، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء، ثم طعن نفسها.

وأوضح أحد أفراد الأسرة، أن الحادث بدأ حين لحق الطفل عبدالرحمن (7 سنوات) ، بوالده عند خروجه صباحا للعمل، فطلبت الأم من الطفل الآخر البحث عن شقيقه الذي تأخر في العودة، عندها خرج الطفل عبدالعزيز البالغ من العمر 14 عاما، وجد آثار دماء في فناء المنزل.

وأشار المتحدث، إلى أن صراخ عبدالعزيز دفع الأم للحاق به لتجد العاملة تضربه بالساطور، ثم اتجهت لضرب الأم، بعدها هربت إلى إحدى الغرف، وقامت بصعق نفسها بالكهرباء محاولة الانتحار.

وأصيب عبدالعزيز في الوجه وفي اليد اليسرى، وفي الرأس والقدم، وقد تم إجراء عملية جراحية له خرج على إثرها من المستشفى، أما حالة عبدالرحمن فاستدعت إجراء 3 عمليات، نظرا لإصابته الشديدة في الرجل والكتف والحلق وكسر في الأنف والفم والأسنان والفك، إضافة إلى تهشيم في الوجه.

جدير بالذكر، أن بلاغا ورد في وقت سابق أمس الخميس إلى الجهات المختصة عن قيام عاملة منزل بتسديد طعنات لطفلين سعوديين محاولة قتلهما، باشرت على إثره الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة.