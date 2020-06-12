حالتا قيصرية لمريضتي كورونا بعزل كفرالدوار.. والطبيبة: يوم لا ينسى

"موقف لا ينسى" هو ما عاشته الطبيبة سعدية سعيد، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، بعد أن أجرت جراحتين قيصرتين لمريضتي كورونا، في تجربة تخوضها لأول مرة بعد 11 عاما من العمل في غرف عمليات النساء.

"فرق كبير في استعدادنا لاستقبالنا المولود في الحالات العادية، ومولود لأم مريضة كورونا".. تقول الطبيبة التي تواصلت مع الأمهات بشكل شخصي "كأخت وصديقة"، قبل الولادة بمدد متفاوتة، لتأهيلهما نفسيا للولادة، في ظل الإصابة بالفيروس المستجد.

فريق متكامل ومجهز يقف ببدل واقية في سبيل إنجاح العملية، وحماية الطفل من احتمالات الإصابة، وتؤكد "سعيد" لـ"الوطن": الفريق معانا متعاون من أطباء وتمريض وإداريين والجميع متعاون، والحمد لله العمليتن نجحوا والأجنة الأثنين بعد إجراء المسحة اتضحت سلبية حملها لكورونا.

رغم ثقل الملابس الواقية في ظل درجات الحرارة العالية ومدى صعوبة إجراء جراحات دقيقة بهذ الكم من الأوقية إلا ان الطبيبة تقول "احنا داخلين والنية نعمل دا لوجه الله ودا واجب علينا"مشيرة إلى أنها تسلمت 6 حالات ولادة وتتواصل معهم برقهما الشخصي وبالتالي تتبقي 4 أمات في انتظار مولدهم.

مخاوف عديدة تشاركتها الأمهات مع الطبيبة التي أولت التأهيل النفسي اهتماما كبيرا، فحتى بعد إزالة خوف الولادة أصبحوا متخوفين من طرق تعالمهم مع أطفالهم حيث يمنع الاحتكاك بالطفل وبعد النفس وغيرها من الاجراءات التي يتطلب اجراءها في التعامل من الرضيع.

وتوضح طبيبة النسا ان طبيعة عملها ممتلئ بالطوارئ حيث تكثر حالات الطوارئ في المستشفى يوميا ويتم الاشراف عليها متابعتها.

وكتبت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان بالبحيرة عبر فيس بوك عن إجراء "تم اليوم 2020/6/12 بمستشفي الحجر الصحي بالبحيرة (مستشفى كفر الدوار العام) عمل ولادتين قيصيريتين لمريضتين بالكورونا داخل الحجر الصحى والطفلين بحالة جيد".

وتدقمت مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبى والعاملين بالمستشفى، على المجهود العظيم الذى يبذلوه خلال تلك الفترة العصيبة التى تعيشها البلاد، ونخص بالشكر الفريق القائم على العمليتين، وهم الدكتورة سعدية سعيد غالي، أخصائية النساء، والدكتور إسلام إبراهيم أخصائي التخدير، والدكتور مدير الحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار العام، ياسر أحمد زايد، وطاقم التمريض.