مسؤول أوروبي: تطابق الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه الأزمة الليبية

قال مسؤول أوروبي، اليوم، إن موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متطابقان تجاه ليبيا بأنه لا يوجد سوى الحل السياسي للأزمة الدائرة في هذا البلد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاءت تصريحات المسؤول في الاتحاد الأوروبي الذي تحدث للصحفيين بالفيديو في بروكسل شريطة عدم ذكر اسمه خلال إعلانه عن اجتماع افتراضي سيعقد الاثنين المقبل بين وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الأمريكي مايك بوميو لبحث عدة قضايا بينها ليبيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والشراكة عبر الأطلسي والصين.

ودعا المسؤول الأوروبي، جميع الأطراف في ليبيا لاحترام حظر السلاح، مضيفا: "لا يوجد سوى الحل السياسي للصراع الولايات المتحدة لديها نفس موقفنا (تجاه ليبيا)".

وفي الشأن الفلسطيني، قال المسؤول الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد سيبلغون بومبيو أن الخطط الإسرائيلية لضم جزء من الضفة الغربية المحتلة "غير مقبولة بموجب القانون الدولي وليست فكرة جيدة وستؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة"

ودعا المسؤول الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة النظر في هذه الإجراءات.

وبالنسبة للصين، قال المسؤول الأوروبي، إنهم يريدون سماع وجهة النظر الأمريكية في "زيادة العلاقات مع الصين وسلوك بكين في المجتمع الدولي".