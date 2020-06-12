نائبة: البرلمان الدولي للتسامح يدعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا

شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP)، في الجلسة الطارئة، التي عقدها رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام السيد أحمد الجروان، ورئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام والبرتو إنريكي إيندي، وأعضاء هيئة المكتب والأمين العام، وذلك تمثيلا عن 70 برلمانيا هم أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وأسفرت الجلسة عن إصدار بيان مشترك عن البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا.

ودعا البرلمان الدولي للتسامح والسلام جميع الأطراف المعنية وأعضاء مجالس النواب والمجتمع الدولي لدعم المبادرة المصرية للسلام، والتي تهدف للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، واحترام وحدة الأراضي والاستقلالية الليبية، وانسحاب جميع القوى والمقاتلين الأجانب.