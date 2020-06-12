فرنسا.. السيطرة على حريق بغواصة نووية.. وتصاعد الدخان يثير مخاوف

أعلنت إدارة فرنسية محلية، اليوم، السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الإدارة في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم "إس.إن.إيه بيرل" وأن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، أعرب مغردون عن مخاوفهم بعد رصد ألسنة دخان متصاعدة من موقع الحادث، رغم أن السلطات طمأنت المواطنين وأكدت أن العتاد الخطير الذي كان على متن الغواصة تمت إزالته في وقت سابق من أجل أعمال الصيانة.