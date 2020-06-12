محافظ بني سويف يأمر بغلق كافيه ومحل مشروبات وإيقاف أعمال ترميم

أمر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، اليوم، بغلق كافيه في شارع عبد السلام عارف، والتحفظ على محتوياته لمخالفة قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تأتي ضمن خطة الحكومة لمجابهة عدوى فيروس كورونا، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم والحد من إمكانية انتشار الفيروس.

كما وجه محافظ بني سويف بغلق كشك لبيع المشروبات بالمخالفة، مطالبا بضرورة الالتزام بقرارات الدولة التي تهدف الى منع انتشار الوباء والعبور من الأزمة والعبور من الأزمة لبر الأمان قائلا "الأزمة صعبة ولازم نقف جنب بعض ونتحمل لغاية ما تعدي الأزمة باذن الله".

كما أمر المحافظ بإيقاف أعمال ترميمات بأحد العقارات بالمدينة، والتي تتم بدون ترخيص وبالمخالفة لقرارات المحافظ الأخيرة التي تأتي في ضوء تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء لمنع استغلال الانشغال بمجابهة فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف، موجها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المهندس المسؤول بكل حزم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والجانبية بجانب تكثيف أعمال و حملات النظافة و متابعة ذلك على مدار اليوم وبشكل مستمر ،مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا الجانب بالمدن والقرى.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الجمعة، بمدينة بني سويف، يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، و علي يوسف نائب رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، والتي شملت عدد من الشوارع والميادين.