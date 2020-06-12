تبدأ 21 يونيو.. خطوات استلام 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر" في القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم 624 وحدة سكنية "26 عمارة"، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، في منطقة شمال القرنفل كود "111"، مؤكدة أنه سيجرى تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق، لتبدأ يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة وخطوات استلام الوحدات السكنية المطروحة، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

خطوات استلام وحدات "دار مصر"

1- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بشارع التسعين الشمالي لإنهاء إجراءات البنك، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

2- إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول.

3- تسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة إن وجد.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة .

- صورة إيصال سداد آخر قسط.​