نداء شرارة: نجاح أغنية "شروط" فاق توقعاتي

أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها البالغة، للنجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الجديدة "شروط".

قالت نداء لـ"الوطن": "ردود الأفعال التي تلقيتها على الأغنية فور طرحها، كان مبهج ورائع، ولم أتوقع نجاحها بتلك السرعة".

وأضافت "الشكر لكل من ساهم فى ظهور وخروج الأغنية للنور، من الشاعر إيهاب غيث، ألحان محمود أنور، والموزع جان ماري رياشي".

وتقول كلمات الأغنية: "لو مصمم إني أرجع.. وأفتح بقلبي مجال.. أبشر بعزك أوافق.. لو تلبي هالشروط.. رجه سنيني اللي راحت.. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة.. وأغزل العذر بخيوط".

"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات إيهاب غيث، أالحان محمود أنور، وتوزيع "Jean-Marie Riachi"، وتم التسجيل بـ"JMR-Studios"، ميكس وماستر "Xavier Escabasse".

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية أغنيات "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.