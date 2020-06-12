بريطانيا ترفض رسميا تمديد الفترة الانتقالية لبريكست

أعلنت بريطانيا رسمياً، اليوم، أنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في الـ 31 من ديسمبر المقبل لكن المحادثات واجهت عقبات وتؤكد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنها حتى في حال فشل المفاوضات فلن تختار التمديد مرة أخرى وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من تموز.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف قوله اليوم في تغريدة بعد محادثات على الإنترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "أكدت رسمياً بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى".