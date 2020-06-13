"ري كفر الشيخ" تزيل 38 حالة تعد على منافعها بالتنسيق مع الأمن

نفذت مديرية الري بكفر الشيخ، برئاسة المهندس أشرف المحمدي، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير أمن الإقليم، عددا من الحملات المكبرة، لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على الري والصرف.

ودفعت مديرية الأمن، بقوات للمشاركة في حملة الإزالة في عدد من المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لتأكيد قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للخروج عن الشرعية والقانون.

وتم التنسيق المسبق بين الأجهزة الحكومية المعنية (الزراعة، الوحدات المحلية، الري والصرف) بتجهيز المعدات اللازمة، طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من تلك الجهات بمشاركة القوات المناسبة من الضباط والأفراد تحت الإشراف الميداني لقيادات المديرية.

أسفرت الحملة، عن تنفيذ 38 قرارا، بإزالة تعديات على منافع الري والصرف، بعدد من المراكز، حيث جرى حصر التعديات وإصدار قرارات إزالة وتم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتأمين الإزالات بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية لتجهيز المعدات اللازمة للإزالة.